Павел Глоба пообещал трём знакам зодиака перемены в конце июля

Популярный астролог Павел Глоба убеждён: в конце июля 2022 года представителей трёх знаков зодиака ждут серьёзные изменения в жизни. Кому стоит подготовиться к неожиданным виражам судьбы?

Близнецы могут получить неожиданные новости от экс-коллег. Возможно, речь идёт о предложениях рабочего характера. Бывшие деловые партнёры, возможно, попросят у вас помощи в реализации новых проектов. Им, как никогда, понадобятся ваши организационные навыки. Соглашаться или нет – решение за вами, но в случае удачного завершения дел вас ждёт потрясающий гонорар.

Весам стоит ждать известий от старых знакомых. Это может быть и обычный телефонный звонок, и внезапная встреча на улице. Не исключено, что новости, которые сообщат вам, потребуют экстренной корректировки планов на ближайшие дни. Не расстраивайтесь, если что-то из запланированного не состоится. Скорее всего, вас ждёт много неожиданного и интересного.

А для Козерогов наступает настоящий «судный день». Придётся ответить за свои слова и поступки. Люди из прошлого напомнят о невыполненных обещаниях, так что будьте готовы к серьёзному разговору.