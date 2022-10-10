Павел Глоба назвал самые удачливые знаки недели

Известный российский астролог Павел Глоба дал прогноз на неделю с 10 по 16 октября. Звёзды, в первую очередь, сулят удачу тем, кто рационально выстраивает свои планы. Ещё удача ждёт представителей нескольких знаков зодиака.

Главными счастливчиками недели станут Раки, Скорпионы и Рыбы. Всё будет в их пользу складываться в работе, учёбе, личной жизни, финансовых делах. Можно сказать, представителей этих знаков ожидает волна удачи. Особенно хорошо сложится первая половина недели.

Астролог назвал и тех, для кого неделя сложится неудачно. Это знаки Телец, Дева и Козерог. Глоба рекомендует им быть внимательными, отложить важные встречи и переговоры на более удачное время. Им также важно сохранять бдительность на дорогах.

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