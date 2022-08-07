Павел Глоба назвал два знака зодиака, которым предстоит принять судьбоносное решение до 15 августа

Известный астролог Павел Глоба предупредил представителей двух знаков зодиака: уже в ближайшие дни (до 15 августа) им предстоит принять важное решение в жизни, которое окажется судьбоносным. А всё из-за особого влияния Урана, который считается одним из самых неоднозначных и противоречивых небесных обитателей.

Раков сложившиеся жизненные обстоятельства подвигнут изменить уже устоявшиеся взгляды. Рождённым под этим знаком волей или неволей придётся переоценить привычные ценности, заново расставить приоритеты. Не исключены конфликты на работе. Вполне вероятно придётся сменить рабочее окружение, перейти на новое место. Внимательно относитесь к выпадающим до 15 августа шансам, не торопитесь и постарайтесь не наломать дров.

Скорпионам предстоит до 15 августа оперативно принять ряд важных решений. Может поступить предложение о смене работы и переезде, есть вероятность, что незамедлительных решений потребуют родные. Главное – думать своей головой и не перекладывать ответственность на других, предупреждает Павел Глоба.