Павел Дуров сообщил о запуске формата сториз в Telegram

В Telegram скоро появится новая функция – истории (сториз). Об этом написал в своём канале основатель Telegram Павел Дуров.

Сториз сейчас на финальной стадии тестирования и будут доступны в начале июля. По словам основателя площадки, пользователи смогут точно определить, кто может просматривать каждую из историй: все, только контакты (за исключениями), несколько выбранных контактов или список близких друзей.

Павел Дуров добавил, что пользователи смогут выбрать срок действия истории – 6, 12, 24 или 48 часов. Истории могут отображаться на странице профиля и постоянно с настройками конфиденциальности.

Основатель Telegram отметил, что пользователи смогут не только просматривать больше контента от своих ближайших контактов, но и узнать больше о людях, с которыми они общаются в группах или комментариях к каналам.

Также команда мессенджера добавляет возможность публикации фото и видео, снятых передней и задней камерами одновременно, – сообщает РИА Новости.