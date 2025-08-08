Известный актёр Павел Деревянко впервые в жизни связал себя узами брака. Его избранницей стала дизайнер Зоя Фуць, которая младше его на 14 лет. Пара расписалась в ЗАГСе Барвихи, кадры с церемонии появились в телеграм-канале Super.ru.

Для торжественного события невеста выбрала элегантное силуэтное платье с коротким рукавом и шлейфом. Жених же подошёл к выбору наряда более неформально: он надел синий костюм в белую полоску с жилеткой, дополнив образ кроссовками.

Ранее Деревянко на протяжении 10 лет состоял в отношениях с Дарьей Мясищевой, от которой у него родились двое детей. Они расстались в 2020 году, но, по словам актёра, продолжают оставаться семьёй.О романе с Зоей Фуць Деревянко объявил в 2024 году, а в мае 2025-го сделал ей предложение прямо на стадионе «Динамо». Актёр признался, что ради новой возлюбленной отказался от свободных отношений, заявив, что «с полигамией покончено». У его жены есть двое сыновей от предыдущего брака, с которыми, по словам Деревянко, он уже успел подружиться, пишет «Газета.ру».