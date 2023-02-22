Патрульные в Рязани задержали девушку, находившуюся в федеральном розыске

В Рязани полицейский патруль задержал девушку, которая скрывалась от органов предварительного следствия. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Сотрудники отдельного батальона ППСП в ходе патрулирования центра Рязани заметили прохожую, поведение которой вызывало подозрения. При виде сотрудников в форме девушка закрыла лицо шарфом, резко изменила направление движения и ускорила шаг.

Правоохранители остановили гражданку. Документов при себе у неё не оказалось. На вопрос, почему она старалась остаться незамеченной, девушка отвечала невнятно.

Полицейские препроводили гражданку в отдел для установления личности. Проверка по информационным базам показала, что эта 22-летняя жительница Сапожковского района проходит по уголовному делу о краже с банковского счёта, но скрывается от следственных органов, в связи с чем объявлена в федеральный розыск.

Задержанную передадут инициаторам розыска.