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Четверг, 6 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Патрульные помогли вернуться домой пожилой заблудившейся рязанке

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

85-летняя женщина потеряла ориентацию на улицах Рязани из-за преклонного возраста. Помощь ей оказал полицейский патруль.

В среду, 5 апреля, в 17:35 к экипажу автопатруля отдельного батальона ППСП на Народном бульваре в областном центре обратилась пожилая женщина. Она рассказала, что живёт в Рязани, но заблудилась и не может вернуться домой.

Патрульные установили, что пенсионерка проживает на улице Новаторов. Женщину отвезли по нужному адресу на служебном автомобиле.

Сотрудники ППСП проводили пенсионерку до её квартиры и передали 60-летней дочери. Убедившись, что пожилая женщина в безопасности, полицейские вернулись на маршрут патрулирования.

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