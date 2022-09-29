Патрульные полицейские задержали 22-летнего жителя Рязанского района с наркотиком

Патрульные задержали в Рязани молодого человека с производным N-метилэфедрона. Подробности раскрыли в УМВД по Рязанской области.

На улице Кальной в Рязани сотрудники отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области заметили подозрительного молодого человека. Двигался прохожий неестественно, при виде правоохранителей занервничал и попытался скрыться во дворах.

Полицейские остановили гражданина, им оказался 22-летний житель Рязанского района. На место вызвали сотрудников подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Советскому району Рязани.

При личном досмотре у молодого человека нашли свёрток с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что изъятое вещество – производное N-метилэфедрона массой 0,2 грамма.

Дознаватель ОМВД по Советскому району Рязани возбудил уголовное дело по статье о незаконных приобретении, хранении и транспортировке наркотических средств в значительном размере.