Среда, 14 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Патруль полиции задержал в Рязани двух мужчин, объявленных в федеральный розыск

Татьяна Проводина
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Патрульные полицейские задержали в Рязани двух мужчин, которые находились в федеральном розыске и скрывались от правоохранителей.

Наряд отдельного батальона ППСП заметил возле памятника Маргелову мужчину с признаками опьянения. Патрульные остановили прохожего, которым оказался 36-летний житель Волгограда, объявленный в федеральный розыск. Мужчине были назначены обязательные работы за совершение преступление, но он уклонился и пытался скрыться от правоохранительных органов. Его задержали и препроводили в отдел МВД по Советскому району Рязани, где передадут инициаторам розыска.

На маршруте патрулирования в Московском районе Рязани наряду поступило сообщение о возможном преступлении в одном из домов на улице Октябрьской. Местная жительница сообщила в правоохранительные органы, что неизвестный навязывает замену счётчиков. Женщина предположила, что это мошенник.

Патрульные сразу же выехали на адрес и во дворе дома остановили мужчину, подходившего под описание звонившей рязанки. Им оказался 24-летний мужчина, объявленный в федеральный розыск по подозрению в краже. Задержанного препроводили в отдел МВД по Московскому району Рязани, где передадут инициаторам розыска.

Патруль полиции задержал в Рязани двух мужчин, объявленных в федеральный розыск

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Рейд ГИБДД проходит на дорогах Рязанской области

Нарушителей будут привлекать к строгой административной ответственности.

Производство «незамерзайки» с метанолом пресекли в Рязанской области

Правоохранители нашли 450 пятилитровых бутылок с готовой продукцией и свыше 13 тысяч литров метилового спирта.

Руководителя рязанского предприятия подозревают в уклонении от уплаты более 48 млн рублей налогов

По данным следователей, глава предприятия оформил фиктивные сделки с несколькими коммерческими компаниями.

В Рязани появилась Библиотека семейного чтения «ПЛЮС»

Обновлённая библиотека станет современным пространством не только для чтения, но и для образования, творчества и общения.

Прототип въездной стелы на границах Рязанской области разработают в августе

Комиссия поощрила два наиболее интересных проекта, предложенные конкурсантами.

В Авито рассчитали, во сколько обойдётся выпускной в Рязани

Эксперты сложили стоимость самого торжества, нарядов и аксессуаров, макияжа и причёски, аренды зала, услуг фотографа, диджея и водителя автобуса.

В Свердловской области боевая продавщица скрутила агрессивного покупателя

В Карпинске продавщица алкомаркета Мария Фетисова обезвредила агрессивного покупателя, пишет E1.RU. Инцидент произошел 12 июня. По словам сотрудницы, злоумышленник зашел в магазин и предложил администратору помощь, но та отказалась. «Потом я пошла на склад, а Лена вдруг закричала: «Маша!» Выхожу — а он стоит уже с бутылкой «Лимончелло», кидается...

В Екатеринбурге 14-летняя девочка выпила пиво и умерла

Школьница в Екатеринбурге скончалась после того, как выпила крепкое пиво, сообщил телеграм-канал SHOT. По предварительным данным, 14-летняя девочка пришла в гости к знакомому на съемную квартиру. Там они распили алкоголь. Вскоре школьника пожаловалась на плохое самочувствие и пошла в соседнюю комнату полежать. Друг обнаружил ночью, что девочка тяжело дышит,...

Ольга Бузова приехала в Ярославль на «Майбахе»

Жители Ярославля заметили накануне днем известную ведущую и певицу Ольгу Бузову, пишет 76.RU. По словам очевидцев, знаменитость приехала в город на «Майбахе», поскольку, по ее словам, это самая удобная и комфортная машина. «Съемки сегодня будут тяжелые, долгие, дорога туда-обратно. Сегодня ночью хочу уже вернуться домой в свою квартиру, –...

Белгородская область обошла по числу обстрелов Донецк и Херсонскую область

За минувшую неделю Белгородская область обошла Донецкую Народную Республику и Херсонскую область по числу обстрелов со стороны Украины, сообщил телеграм-канал «Рыбарь». Выяснилось, что регион пережил с 5 по 11 июня более двух тысяч воздушных атак противника. В Донецкой агломерации за этот же период зафиксировали примерно полторы тысячи обстрелов. Херсонскую область...

Водолазы подняли тело мужчины из пруда в Рязанском районе

Тело обнаружили в пруду в селе Льгово.

Раскрыты подробности смертельного пожара на даче в Новосибирске

На сгоревшей даче в Первомайском районе Новосибирска жила многодетная семья, сообщил НГС со ссылкой на источник. Трагедия произошла сегодня утром. В результате погиб 12-летний мальчик, его 4-летнего брата госпитализировали с ожогами. Выяснилось, что их родители ждали появления на свет еще одного ребенка в ближайшее время. «Мама в роддоме, в ожидании...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации