Патруль полиции задержал в Рязани двух мужчин, объявленных в федеральный розыск

Патрульные полицейские задержали в Рязани двух мужчин, которые находились в федеральном розыске и скрывались от правоохранителей.

Наряд отдельного батальона ППСП заметил возле памятника Маргелову мужчину с признаками опьянения. Патрульные остановили прохожего, которым оказался 36-летний житель Волгограда, объявленный в федеральный розыск. Мужчине были назначены обязательные работы за совершение преступление, но он уклонился и пытался скрыться от правоохранительных органов. Его задержали и препроводили в отдел МВД по Советскому району Рязани, где передадут инициаторам розыска.

На маршруте патрулирования в Московском районе Рязани наряду поступило сообщение о возможном преступлении в одном из домов на улице Октябрьской. Местная жительница сообщила в правоохранительные органы, что неизвестный навязывает замену счётчиков. Женщина предположила, что это мошенник.

Патрульные сразу же выехали на адрес и во дворе дома остановили мужчину, подходившего под описание звонившей рязанки. Им оказался 24-летний мужчина, объявленный в федеральный розыск по подозрению в краже. Задержанного препроводили в отдел МВД по Московскому району Рязани, где передадут инициаторам розыска.