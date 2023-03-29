Среда, 29 марта, 2023
Татьяна Проводина

Патруль полиции в Рязани помог вернуться домой заблудившейся пенсионерке

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Рязани сотрудники ППСП помогли 85-летней местной жительнице, которая потерялась в городе.

Пожилая женщина обратилась к патрульным полицейским, дежурившим на территории Центрального автовокзала. Пенсионерка была растеряна и испугана. Она рассказала, что забыла, как вернуться домой.

Наряд отдельного батальона ППСП выяснил, что пожилая рязанка проживает на улице Станкозаводской.

Полицейские нашли внучку пенсионерки, связались с ней и передали ей пожилую женщину. Убедившись, что пенсионерка в безопасности, патрульные продолжили движение по маршруту патрулирования.

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