Патриарх Кирилл назвал массовую миграцию угрозой русской идентичности

Алексей Самохин
фото: Следственный комитет РФ

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступая перед сотрудниками Следственного комитета России, заявил, что массовая миграция несёт серьёзную угрозу традиционной идентичности российского общества. По его мнению, игнорировать этот вызов нельзя, чтобы избежать непоправимых последствий, пишет «Царьград».

Патриарх Кирилл подчеркнул, что сила России всегда заключалась в её идентичности. Он отметил, что, несмотря на многонациональный состав, именно русский народ определил культурную и духовную составляющую страны.

«Массовая эмиграция несёт, с моей точки зрения, угрозы для традиционной идентичности российского общества… Он [русский народ] определил культурную, духовную составляющую многонациональной нашей страны. Ну и соответствующие, конечно, этические принципы…»

По его словам, эти сложившиеся этические нормы являются достижением многонационального народа России. Приток мигрантов, которые не всегда соответствуют по уровню бытовой культуры большинству, стал серьёзным вызовом.

Предстоятель Русской Православной Церкви связал рост этнической преступности с формированием «замкнутых этнических сообществ».

«В этих замкнутых этнических сообществах, куда не проникает свет нашей цивилизации, ни духовное наше влияние, даже политического влияния нет, они живут своей замкнутой жизнью».

Патриарх Кирилл выразил уверенность, что нежелание многих мигрантов интегрироваться в российское общество, их пренебрежение к российским законам, а также нежелание учить язык и изучать культуру, представляет серьёзный вызов государству.

Он отметил, что, в отличие от внешней агрессии, с которой страна всегда справлялась, сейчас угроза исходит от людей, которые получают или хотят получить российское гражданство, но «объединяются в группы, склонные к насилию».

В завершение Патриарх поблагодарил Следственный комитет за внимание к сохранению русской национальной идентичности и за последовательное отношение к вызовам миграции.

