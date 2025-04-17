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Фото: минздрав Рязанской области
Медицина

Патологии у 1200 женщин выявили с помощью нового маммографа в Рязани

Анастасия Мериакри

Около 4000 пациенток обследовано на маммографе в поликлинике Рязанского кардиодиспансера. Об этом сообщает минздрав Рязанской области.

Цифровой маммограф отечественного производства. Аппарат позволяет обнаружить изменения в тканях, получать высококачественное изображение, которое необходимо для точной диагностики и выявления новообразований в молочных железах. 

«Это очень важно для сохранения женского здоровья. Своевременное обследование поможет вовремя выявить грозные симптомы, начать эффективно бороться с недугом, в итоге сохранить здоровье и жизнь пациентки», – говорит заместитель главного врача по поликлинической работе Рязанского кардиодиспансера Оксана Рогожкина.

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По мнению специалистов, основные преимущества нового маммографа – высокая разрешающая способность снимка и минимальная доза облучения пациентов. Современный цифровой аппарат приобретен по программе модернизации первичного звена здравоохранения полтора года назад.

С момента запуска обследование на новом цифровом аппарате прошли почти 4 тысячи человек. В 30% случаев были выявлены патологии, это примерно у 1200 женщин. Все пациентки направлены на лечение к профильным специалистам.

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