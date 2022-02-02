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Среда, 2 февраля, 2022

Пать человек пострадали в ДТП с ассенизаторской машиной под Рязанью

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Пать человек пострадали в ДТП с ассенизаторской машиной под Рязанью

7info
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Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП с пострадавшими под Рязанью.

1 февраля, в 08.35 на 12-м километре автодороги «Рязань — Спасск — Ижевское» 29-летний водитель ассенизаторской машины МАЗ не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автобусом ГАЗ под управлением 52-летнего рязанца.

Пятеро пассажиров микроавтобуса — 29-летний мужчина, женщины 47, 53, 31, 37 лет — получили травмы. Людям потребовалась медицинская помощь.

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Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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