Пать человек пострадали в ДТП с ассенизаторской машиной под Рязанью

Госавтоинспекция сообщила подробности ДТП с пострадавшими под Рязанью.
1 февраля, в 08.35 на 12-м километре автодороги «Рязань — Спасск — Ижевское» 29-летний водитель ассенизаторской машины МАЗ не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автобусом ГАЗ под управлением 52-летнего рязанца.
Пятеро пассажиров микроавтобуса — 29-летний мужчина, женщины 47, 53, 31, 37 лет — получили травмы. Людям потребовалась медицинская помощь.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку.