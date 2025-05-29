Паста-бар «Зерно» открылся в рязанском ТРЦ «Марко Молл»

Торговый центр «Марко Молл» продолжает усиливать гастрономическое направление и расширять карту вкусов: в мае на фудкорте открылся паста-бар «Зерно» – проект от известного рязанского оператора, уже управляющего пятью ресторанами в городе. Примечательно, что «Зерно» стало первой итальянской концепцией в ТРЦ.
Паста-бар «Зерно» — заведение с авторским подходом к классике итальянской кухни, где свежие ингредиенты сочетаются с домашней атмосферой. Бренд с 2017 года развивают владельцы Григорий Волков и Александр Сомов. Уже несколько лет подряд сеть регулярно участвует в гастрономических фестивалях региона.
По словам коммерческого директора ТРЦ Татьяны Лялиной, привлечение популярных локальных операторов, подобных «Зерну», позволяет не только расширить гастрономическое предложение, но и сформировать эмоциональную связь с посетителем за счёт узнаваемых городских брендов.
Фудкорт «Марко Молл» занимает площадь около 2 000 кв. м и рассчитан более чем на 500 посадочных мест. Пространство зонировано: здесь есть площадки для мероприятий, лаунж-зоны и отдельные места для деловых встреч. Особое внимание уделено удобству и функциональности — фудкорт оснащён высокоскоростным Wi-Fi и розетками для зарядки устройств, что делает его подходящим для работы и учебы.
Архитектурная концепция фудкорта построена вокруг идеи уличного пространства внутри здания: стеклянные крыши, три уровня освещения, натуральные материалы в отделке, большое количество зелени и центральный элемент — шестиметровое оливковое дерево.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники