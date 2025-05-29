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Общество

Паста-бар «Зерно» открылся в рязанском ТРЦ «Марко Молл»

Алексей Самохин
Фото: Марко Молл
Общество

Паста-бар «Зерно» открылся в рязанском ТРЦ «Марко Молл»

Алексей Самохин

Торговый центр «Марко Молл» продолжает усиливать гастрономическое направление и расширять карту вкусов: в мае на фудкорте открылся паста-бар «Зерно» – проект от известного рязанского оператора, уже управляющего пятью ресторанами в городе. Примечательно, что «Зерно» стало первой итальянской концепцией в ТРЦ. 

Паста-бар «Зерно» — заведение с авторским подходом к классике итальянской кухни, где свежие ингредиенты сочетаются с домашней атмосферой. Бренд с 2017 года развивают владельцы Григорий Волков и Александр Сомов. Уже несколько лет подряд сеть регулярно участвует в гастрономических фестивалях региона.

«Рады сообщить, что теперь “маленькая Италия” появилась и в “Марко Молл”. Мы выбрали эту локацию благодаря ее удобному расположению — она идеально подходит для доставки по Московскому району и имеет отличную транспортную доступность.
До конца 2025 года мы планируем активно расширяться в регионе: открыть еще три точки в Рязани и выйти на рынок Тулы. Это важный шаг в реализации нашей стратегии построения федеральной сети с качественным продуктом, сильной командой и устойчивыми финансовыми показателями», — отметили Григорий Волков и Александр Сомов.

По словам коммерческого директора ТРЦ Татьяны Лялиной, привлечение популярных локальных операторов, подобных «Зерну», позволяет не только расширить гастрономическое предложение, но и сформировать эмоциональную связь с посетителем за счёт узнаваемых городских брендов. 

«Мы рады, что герои рязанской гастрономии – сеть “Зерно” – стали частью обновленного фудкорта. Это первая итальянская концепция, которая логично расширяет существующий пул арендаторов».

Фудкорт «Марко Молл» занимает площадь около 2 000 кв. м и рассчитан более чем на 500 посадочных мест. Пространство зонировано: здесь есть площадки для мероприятий, лаунж-зоны и отдельные места для деловых встреч. Особое внимание уделено удобству и функциональности — фудкорт оснащён высокоскоростным Wi-Fi и розетками для зарядки устройств, что делает его подходящим для работы и учебы.

Архитектурная концепция фудкорта построена вокруг идеи уличного пространства внутри здания: стеклянные крыши, три уровня освещения, натуральные материалы в отделке, большое количество зелени и центральный элемент — шестиметровое оливковое дерево.

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