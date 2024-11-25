Понедельник, 25 ноября, 2024
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Пассажиров горящего в Турции самолета спас продавец фруктов из Краснодара

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Продавец фруктов из Краснодара спас пассажиров самолета Superjet 100, который загорелся при посадке в Анталье, пишет Kub Mash.

По данным телеграм-канала, мужчина летел за товаром транзитом через Турцию в Египет.

«После начала пожара увидел, что молодая стюардесса паникует и не может открыть аварийный выход — сделал все сам», — говорится в публикации.

При этом сам россиянин не считает себя героем. Кроме того, он не успел на египетский рейс.

Возгорание Superjet 100 при посадке в аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет следовал по маршруту Сочи — Анталья.

В результате ЧП никто из них не пострадал. Среди возможных причин инцидента: возгорание двигателяповреждение топливных баков, сдвиг ветра или ошибка пилотирования.

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