Пассажир рейса Саратов — Москва умер на борту самолёта

На борту самолёта умер пассажир рейса Саратов — Москва, сообщает днём 22 июня телеграм-канал MASH.

По информации источника, человек скончался от сердечной недостаточности за полчаса до посадки. Мужчину не удалось спасти, несмотря на то, что в салоне был врач.

ЧП случилось вчера на рейсе DP-6864, который отправился в 17:39 из аэропорта Гагарин в Шереметьево. На земле пациента уже ждали реаниматологи, но спасти человека не удалось.