Пассажир «Деу Нексия» погиб в ДТП в Клепиковском районе 

Госавтоинспекция прокомментировала трагическое ДТП в Клепиковском районе.

7 октября, примерно в 9:30, в Клепиковском районе, на 472-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», по предварительной информации, произошло столкновение автомобиля «Деу Нексия» и автомобиля «ГАЗель».

В результате происшествия пассажир автомобиля «Деу Нексия» от полученных травм скончался на месте ДТП.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.