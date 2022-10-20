Паспорт в кармане спас мужчину от убийцы с ножом

В Пензенской области завершено расследование дела 27-летнего жителя Земетчинского района, обвиняемого в убийстве двух человек и покушении на убийство. Одного из пострадавших от смерти спас паспорт в кармане куртки, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, преступление совершено вечером 2 декабря 2021 года в посёлке Пролетарский. Обвиняемый пришёл в гости к знакомому и присоединился к застолью со спиртным.

В процессе общения между злоумышленником и сыном хозяина квартиры произошел конфликт. По словам подследственного, мужчина начал оскорблять его умершего отца, ранее отбывавшего наказание в местах лишения свободы. Выяснение отношений между мужчинами переросло в драку.

Обвиняемый сходил на кухню за ножом и нанес им не менее восьми ударов в область груди, шеи, ног потерпевшего 1979 года рождения. Сожительница хозяина попыталась защитить его сына, но сама получила три удара в грудь.

— 41-летний мужчина и 62-летняя женщина скончались на месте происшествия от полученных колото-резаных ранений, — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.

После двойного убийства мужчина отправился к соседнюю комнату, где находился ешё один гость. Его он преступник также ударил в живот, но клинок попал в лежавший в кармане куртки паспорт. Потерпевший после этого сумел отбиться от нападения.

Устроивший поножовщину сбежал через окно, но через час его задержали в подъезде соседнего общежития. До суда обвиняемый находится в СИЗО.

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