«Пасхальную» комету можно увидеть в небе над Рязанью. Об этом сообщает телеграм-канал «RZNASTRO | Раздаём космос».

Рязанцы могут комету C/2025 F2 или «пасхальную». Комету впервые заметили в конце марта 2025 года.

Комета вновь неожиданно появилась пару дней назад на небе и стремительно набирает яркость. Наблюдать комету можно через небольшие телескопы или бинокли в предрассветные часы на северо-западе.

Реклама

Максимальной яркости комета достигнет в конце апреля. 1 мая она перестанет быть видна в Северном полушарии.