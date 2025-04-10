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Фото: «RZNASTRO | Раздаём космос»
Общество

«Пасхальную» комету можно увидеть в небе над Рязанью

Анастасия Мериакри

«Пасхальную» комету можно увидеть в небе над Рязанью. Об этом сообщает телеграм-канал «RZNASTRO | Раздаём космос».

Рязанцы могут комету C/2025 F2 или «пасхальную». Комету впервые заметили в конце марта 2025 года.

Комета вновь неожиданно появилась пару дней назад на небе и стремительно набирает яркость. Наблюдать комету можно через небольшие телескопы или бинокли в предрассветные часы на северо-западе. 

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Максимальной яркости комета достигнет в конце апреля. 1 мая она перестанет быть видна в Северном полушарии.

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