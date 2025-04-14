Пасхальная ярмарка откроется в Рязани 15 апреля

В Рязани 15 апреля откроется пасхальная ярмарка. Об этом сообщается в группе «Рязанская область» ВКонтакте.

С 15 по 19 апреля у МКЦ и на площади у ЦНТИ в Московском районе можно будет приобрести куличи и пасхи.

Вас ждут и другие свежие и натуральные продукты от местных фермеров и производителей! В торговых палатках вы найдёте творог, сметану, молоко, сыры, йогурты и масло. Также можно будет купить вкуснейшие хлеб и пироги, ароматный иван-чай и рязанские пряники.

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Тематическая ярмарка будет работать со вторника по субботу с 10:00 до 19:00.