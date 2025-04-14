Понедельник, 14 апреля, 2025
11.9 C
Рязань
Изображение от chandlervid85 на Freepik
Общество

Пасхальная ярмарка откроется в Рязани 15 апреля

Анастасия Мериакри

В Рязани 15 апреля откроется пасхальная ярмарка. Об этом сообщается в группе «Рязанская область» ВКонтакте.

С 15 по 19 апреля у МКЦ и на площади у ЦНТИ в Московском районе можно будет приобрести куличи и пасхи.

Вас ждут и другие свежие и натуральные продукты от местных фермеров и производителей! В торговых палатках вы найдёте творог, сметану, молоко, сыры, йогурты и масло. Также можно будет купить вкуснейшие хлеб и пироги, ароматный иван-чай и рязанские пряники.

Реклама

Тематическая ярмарка будет работать со вторника по субботу с 10:00 до 19:00.

Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.