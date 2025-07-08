Пары из Рязанской области поженятся на Всероссийском свадебном фестивале

8 июля в Национальном центре «Россия» стартует II Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца», посвященный Дню семьи, любви и верности. В числе участников — пять пар из Рязанской области, которые торжественно оформят брак в рамках масштабного праздника.

Фестиваль продлится три дня — с 8 по 10 июля. За это время более 200 пар со всей страны станут мужем и женой в стенах Национального центра.

Из Рязани примут участие машинист автогидроподъемника Даниил Зароченцев и электромонтер тяговой подстанции ОАО «РЖД» Виктория Дроздова, сотрудник администрации Шиловского района Кирилл Стаценко и работник муниципального краеведческого музея Антонина Вартанова, студенты РязГМУ им. академика И.П. Павлова Данила Казаров и Анна Чапланова, специалист логистической отрасли Ринат Поздняков и сотрудница рекламного агентства Кристина Петрова, мерчендайзер Дмитрий Ким и будущий воспитатель детского сада Софья Борисова.

Церемонии бракосочетания 8 и 9 июля будут транслироваться на официальном сайте Национального центра «Россия». Помимо этого, для молодоженов подготовили:

мастер-классы и лекции от экспертов свадебной индустрии;

дискуссии о семейных традициях;

концерты с участием звезд эстрады;

тематические выставки.

Завершится фестиваль 10 июля торжественной церемонией закрытия.

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