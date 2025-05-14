Партнёрство бизнеса и власти: результаты работы компании «Тепловодохран»

13 мая губернатор Рязанской области Павел Малков совместно с заместителем председателя правительства Юлией Шваковой и министром экономического развития региона Андреем Ворфоломеевым посетили НПП «Тепловодохран». Предприятие зарекомендовало себя как лидер российского рынка приборов и программного обеспечения для автоматизации учета энергоресурсов.

Компания являлась участником национального проекта «Производительность труда» и достигло значительного прогресса в оптимизации производства:

— производительность выросла на 173,3%;

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— время производственного цикла сократилось на 20,1%;

— перемещения сотрудников уменьшились на 45,5%.

НПП «Тепловодохран» стало образцом эффективного внедрения бережливых технологий, получив соответствующий статус в 2024 году.

Компания входит в специализированный промышленный кластер «Электронные приборы и оптоэлектроника».

Предприятие продолжает развиваться, модернизируя производственные мощности в рамках инвестиционного проекта, направленного на выпуск новой продукции бренда «Пульсар». Параллельно реализуется масштабный проект строительства нового промышленного корпуса на площадке индустриального парка «Рязанский», способствующий дальнейшему росту объемов выпуска электроники.

Продукция компании представлена на внешних рынках. По итогам регионального конкурса «Экспортер года 2023» «Тепловодохран» занял первое место в номинации «Экспортер года в сфере высоких технологий».

«Успехи предприятия обусловлены инициативностью руководства и всей команды, умением использовать все возможности для обновления и повышения эффективности. Будем содействовать предприятию в его стремлении расширить производство и освоить новые рынки», ― отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Напомним, реализация мер поддержки предпринимателей Рязанской области продолжается по федеральному проекту «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Больше подробностей ― на ИТ-платформе производительность.рф.