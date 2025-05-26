Партия «Новые люди»: рязанцы обменяли западную одежду на местные бренды

В торговом центре «Премьер» в Рязани прошла акция «Меняй на российское. Время российских брендов», которую организовала партия «Новые люди». Акция направлена на поддержку местных предпринимателей по производству одежды и аксессуаров. Ведь даже после ухода западных компаний небольшим производствам порой непросто заявить о себе, а возможности тратить значительную сумму на продвижение бренда просто нет.

Рязанцам предоставилась возможность обменять одежду западных брендов на продукцию отечественных производителей. В большой стеклянный короб участники акции кидали устаревшие импортные вещи и обновили свой гардероб одеждой от местных брендов.

Свои коллекции одежды, нижнего белья, сумок, шляп представили следующие рязанские бренды: LUV MIRRORS, POLLEN, LOCOCO, ОЧЕНЬ, шляпы NUI, ZlodeyMakaron, Трикотажница, Аверьянова Кристина. Производители привлекли внимание рязанцев своими необычными и творческими решениями, убедив посетителей, что российские бренды ничем не уступают зарубежным аналогам по качеству и стилю.

«В уходе западных брендов мы увидели возможность развития отечественных, возможность заявить о себе рязанским брендам, что не может не радовать, — отметил руководитель регионального отделения партии «Новые люди». — Здесь представлены производства, где работает всего один человек: сам дизайнер, сам производитель, сам реализатор. Есть команды, которые на рынке более 30 лет, которые занимаются производством не только для внутреннего рынка, но и экспортом за рубеж. Но всем, независимо от масштаба, хочется сказать большое спасибо, своим трудом вы каждый день доказываете, что Россия может».

Стилист-имиджмейкер и художник, основательница бренда Кристина Аверьянова занимается производством авторской одежды с 2018 года. У дизайнера есть постоянные клиенты, которые обращаются к ней для реализации своих идей на футболках, свитшотах, верхней одежде, сумках, кроссовках и даже на обложке паспорта. Сначала художник рисует эскиз принта на планшете, после согласования переносит его на изделие, и вот в руках заказчика индивидуальная вещь, которую точно не найдешь ни в одном магазине.

«Все мы хотим выглядеть индивидуально. Я подбираю одежду, исходя из внутренних качеств человека, своим клиентам я предлагаю персональную роспись. Например, как я перешивала пиджак, я прожгла у него спину, и появилась идея сделать на этом месте заплатку из ткани от джинс. Так зародился этот пиджак, и у каждой вещи есть своя история», — рассказывает Кристина Аверьянова.

Некоторые из производителей и не думали, что когда-то займутся созданием одежды. Так, Мария Макарова, создательница бренда нижнего белья «ZlodeyMakaron», впервые попробовала свои силы во время COVID-ограничений. Заметив в зарубежном интернет-магазине интересный комплект нижнего белья за «космическую» цену, Мария подумала: «Неужели это нельзя сделать самому?», прошла курсы и начала шить сначала для себя, потом для членов семьи и знакомых. Спрос рос, так появился бренд «ZlodeyMakaron», теперь любой желающий может обратиться к Марии, рассказать ей о своих желаниях и предпочтениях, спустя 3-5 дней в среднем после выбора ткани, модели, снятия мерок клиент получает желанный комплект нижнего белья, который подчеркнет и скроет все особенности тела.

«Все комплекты изготавливаются индивидуально, в наличии ничего нет. Рязанки в основном выбирают предпочитают черные комплекты нижнего белья, на втором месте классический белый. Ни разу у меня заказывали бежевый цвет. Выбор ткани в основном падает на кружево», — поделилась предпочтениями рязанских клиенток Мария Макарова.

«Благодарю за участие всех производителей, — добавил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Артем Морозов, — в то время как западные компании увольняли сотрудников и ушли, громко хлопнув дверью, наши производители развиваются, дают рабочие места, наполняют местный бюджет, а благодаря классной продукции задают тренды, могут и должны быть первыми! «Новые люди» и дальше будут поддерживать местных производителей и предпринимателей!»