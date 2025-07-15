Партия «Новые люди» проверит качество платных парковок в Рязани

Представители партии «Новые люди» проведут ревизию состояния платных парковок в Рязани. В региональном отделении подчеркнули, что платная парковка — это не только источник дохода для бюджета, но и важный инструмент регулирования автомобильного трафика в городе.

Для выявления проблемных зон рязанцам предложили оставить заявки с адресами, где, по их мнению, существуют сложности с парковкой. По результатам опросов, горожане чаще всего жалуются на неудовлетворительное состояние парковочных мест, неотрегулированные по высоте бордюры, отсутствие разметки в межсезонье и несвоевременную уборку снега зимой. Также отмечаются случаи, когда ради установки знаков ограждения срезают, оставляя вместо них небезопасные «буйки». В некоторые заявляют о проблемах с оплатой парковок.

— Мы, как и жители Рязани, не против платных парковок, — пояснили в региональном отделении партии. — Но важно, чтобы эта услуга оказывалась качественно. Люди платят деньги и имеют право на удобство, безопасность и прозрачные правила. Жители должны быть вовлечены в процесс определения новых парковочных зон.

Для привлечения внимания к проблеме в Рязани будет проведена интерактивная акция под названием «Парковка с правом голоса». В ходе мероприятия состоится открытое голосование, также будет составлен рейтинг действующих парковок и карта зон, где городу не хватает стояночных мест.