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Транспорт и дороги

Партия «Новые люди» проверит качество платных парковок в Рязани

Алексей Самохин
Платная парковка, фото администрации Рязани

Представители партии «Новые люди» проведут ревизию состояния платных парковок в Рязани. В региональном отделении подчеркнули, что платная парковка — это не только источник дохода для бюджета, но и важный инструмент регулирования автомобильного трафика в городе.

Для выявления проблемных зон рязанцам предложили оставить заявки с адресами, где, по их мнению, существуют сложности с парковкой. По результатам опросов, горожане чаще всего жалуются на неудовлетворительное состояние парковочных мест, неотрегулированные по высоте бордюры, отсутствие разметки в межсезонье и несвоевременную уборку снега зимой. Также отмечаются случаи, когда ради установки знаков ограждения срезают, оставляя вместо них небезопасные «буйки». В некоторые заявляют о проблемах с оплатой парковок.

— Мы, как и жители Рязани, не против платных парковок, — пояснили в региональном отделении партии. — Но важно, чтобы эта услуга оказывалась качественно. Люди платят деньги и имеют право на удобство, безопасность и прозрачные правила. Жители должны быть вовлечены в процесс определения новых парковочных зон. 

Для привлечения внимания к проблеме в Рязани будет проведена интерактивная акция под названием «Парковка с правом голоса». В ходе мероприятия состоится открытое голосование, также будет составлен рейтинг действующих парковок и карта зон, где городу не хватает стояночных мест.

Партия «Новые люди» проверит качество платных парковок в Рязани В региональном отделении подчеркнули, что платная парковка — это не только источник дохода для бюджета, но и важный инструмент регулирования автомобильного трафика в городе.

— Важно, чтобы Рязань была удобной и комфортной. Чтобы такие решения, как обустройство парковок, принимались с участием жителей. Люди не должны потом задаваться вопросом: «Почему нас не спросили?» — заявил руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Артём Морозов. — В ближайшие дни мы будем во всех районах города. Следите за появлением бирюзового десанта с мобильным стендом — проголосуйте за удобные парковки и примите участие в опросах о качестве, комфорте и доступности стоянок.

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