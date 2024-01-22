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Партия модернизированных танков Т-72Б3М поступила на вооружение войск «Восток»

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Партия модернизированных танков Т-72Б3М поступила на вооружение танковых подразделений группировки войск «Восток», сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

Очередная партия новейших образцов военной техники поступила на вооружение в танковые подразделения группировки войск «Восток». Экипажи уже приступили к обкатке машин на полигонах в тыловых районах Донецкой Народной Республики. После проверки боевая техника отправится на линию боевого соприкосновения, где будет уничтожать живую силу, технику и укрепления ВСУ.

Т-72Б3М — глубоко модернизированная версия основного боевого танка Т-72. В числе преимуществ новой боевой машины: более мощные двигатели, коробка-автомат, улучшенная система управления огнём с цифровым баллистическим вычислителем, прицел с лазерным дальномером и системой управления противотанковыми ракетами, цифровые средства связи последнего поколения. Кроме этого, для облегчения движения задним ходом танки оборудуются камерой заднего обзора, установлены более надежные гусеничные траки.

Броня Т-72Б3М усилена бортовыми экранами с модулями динамической защиты «Реликт», навесными решетчатыми экранами, а также новыми системами динамической защиты в «мягком» корпусе. Новая защита позволяет значительно повысить живучесть и эффективность применения бронемашины не только при ведении общевойскового боя, но и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия.

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