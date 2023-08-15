Партия «Единая Россия» поддерживает семьи участников СВО

На этой неделе региональный штаб Комитета семей воинов Отечества (КСВО) подвел предварительные итоги работы с момента основания в конце 2022 года.

О деятельности организации рассказала заместитель руководителя Анна Иванова, вдова Героя России, погибшего при исполнении воинского долга, мама четверых детей.

Главная задача КСВО – объединить усилия общества и всех ветвей власти, чтобы обеспечить бойцам и их близким все меры поддержки, включая выплаты и льготы, содействовать прохождению реабилитации, координировать сбор гуманитарной помощи. К настоящему времени в региональный штаб поступило более 200 обращений, которые сопровождаются в адресном порядке.

«Каждую историю и каждое письмо принимаю близко к сердцу, — говорит Анна Иванова. – Вместе с региональным отделением партии «Единая Россия» часть вопросов уже решена, по остальным работа продолжается».

Анна Иванова подчеркнула, что помощь семьям участников спецоперации – это приоритет «Единой России». «В состав Комитета входят матери и жены бойцов. Вместе с единороссами мы уже собрали не один гуманитарный груз для наших ребят. Отправляем на передовую медикаменты, спецодежду и технические средства, помогаем доставить посылки от родных. В такое непростое время особенно важны сплоченность, взаимовыручка, готовность помогать ближнему», — отметила Анна Викторовна.

Неравнодушие и активная жизненная позиция Анны Ивановой помогли в реализации многих значимых инициатив. Неудивительно, что Анна Викторовна стала одним из лидеров муниципального списка партии «Единая Россия» на выборах в Рязанскую городскую Думу. Буквально в прошлом месяце А.Иванова выступила с предложением распространить льготу по уплате транспортного налога за 2022 и 2023 годы на всех участников СВО, включая контрактников и добровольцев. При поддержке Секретаря реготделения «Единой России», Губернатора области Павла Малкова и депутатов-единороссов областной Думы законопроект был оперативно принят на заседании регионального парламента.

Еще одно направление работы Комитета – содействие в реабилитации участников СВО. Многие из них после ранений нуждаются в оздоровлении с применением передовых технологий и современного оборудования.

«В многопрофильном центре «Сосновый бор» проходят восстановление рязанцы, получившие ранения в ходе спецоперации. Планируется, что в течение этого года путевки в центр получат около 4 тысяч человек. Важно, что вместе с участниками СВО могут находиться их жены и дети. Это вносит весомый вклад в адаптацию бойцов», – отметила Анна Иванова.

Кандидат в депутаты гордумы по округу № 18 (по списку «Единой России»), участник СВО Алексей Трандушин высоко оценил деятельность регионального штаба КСВО:

«Вместе с Анной Ивановой земляки поднимают очень важные вопросы, проводят большую работу по оказанию помощи нашим бойцам и членам их семей. Содействие в реабилитации раненых, адресная помощь бойцам на линии фронта, сбор и доставка гуманитарных грузов – все это крайне необходимо сегодня. Находясь на передовой, неоднократно общался с ребятами, получившими посылку из дома или комплект экипировки. От весточки с малой родины становится тепло на душе. Ощущаешь поддержку, знаешь, что в тебя верят и ждут домой с победой.

Отдельная благодарность КСВО – за вклад в патриотическую работу, распространение информации о подвигах наших бойцов. Современная молодежь должна знать о героизме российских военнослужащих, проявленном при защите своей страны и своего народа. Уверен, избрание Анны Ивановой депутатом Рязанской городской Думы поможет поднять эти вопросы на более высокий уровень».

Оплачено за счет средств избирательного фонда избирательного объединения «Рязанское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».