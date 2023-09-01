Парню вырвали глаз и выкинули с балкона на вписке в Екатеринбурге

В одной из квартир в Екатеринбурге молодому человеку на вписке вырвали глаз и выкинули с балкона, пишет сообщили в группе «Жесть Екатеринбург» в VK.

Инцидент произошел накануне поздно вечером в доме на улице Рощинской. Соседка услышала ужасный грохот и шум из одной из квартир. При этом весь коридор рядом был в пятнах крови.

«Трое парней били одного головой об дверь, там это железо прямо выгнуто. Ему вырвали глаз и выкинули его с балкона на тротуар. То есть там люди ходят — и глаз лежит», — пояснила женщина.

Вскоре на место случившегося прибыли полицейские. Находившиеся в квартире девушки признались, что случайно познакомились со злоумышленниками, которые пили и употребляли наркотики.

Сами нарушители успели сбежать через окно, так как это был второй этаж. Сейчас их разыскивают.