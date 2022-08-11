Парламентарии предложили повысить МРОТ до 30 тыс. рублей

МРОТ в России предлагают повысить до 30 тыс. рублей, и сделать это рассчитывают с 1 января 2023 года. Законопроект 11 августа планируется внести в Госдуму, узнали «Известия».

Авторы инициативы уверены, что повышение минимального размера оплаты труда поможет сгладить последствия инфляции, а также снизить уровень бедности населения. По их расчетам на эти цели потребуется 1,16 трлн рублей. По мнению экспертов, повышение МРОТ логично, однако поднимать его надо в пределах разумного, чтобы не разорить бизнес.

По данным «Известий», 11 августа группа депутатов фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким намерена внести в Госдуму законопроект «Об изменениях в статью 1 закона «О минимальном размере оплаты труда». Документом предлагается с 2023 года повысить МРОТ до 30 тыс. рублей.

— Минимальный размер оплаты труда в России значительно ниже данного показателя большинства стран Европы. Низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов населения, спаду производства, обширной теневой экономике, росту социальной напряженности, — говорится в пояснительной записке к законопроекту, которая имеется в распоряжении «Известий».

Как отметил зампред фракции ЛДПР, глава комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов, пересмотреть параметры МРОТ важно именно сейчас — в момент подготовки бюджета на 2023 год. Он напомнил, что МРОТ — величина, которая рассчитывается по медианной методике, принятой в России несколько лет назад. Тогда ориентировались на стабильную экономическую ситуацию, что не соответствует нынешним реалиям и требует коррекции.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Цель по средствам: МРОТ предлагают повысить до 30 тыс. рублей