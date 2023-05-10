Среда, 10 мая, 2023

Парки Рязани обработают от клещей

7info
Фото: администрация Рязани

В Рязани проводят обработку мест массового пребывания людей специальным средствами от клещей, сообщает пресс-служба городской администрации.

В четверг, 11 мая, будут обрабатывать ЦПКиО, 12 числа — парк Морской Славы и парк Советско-польского братства по оружию, 15 мая — Комсомольский парк, 16 мая — Лесопарк.

Обработка проводится с 4 утра, спецсредство наносят на землю, траву и кустарник. В это время вход в парк закрыт.

Рязанцев просят воздержаться от прогулок в дни обработки и не выгуливать в парках домашних животных.

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