«Парк героев» благоустраивают в Рязанской области

В Александро-Невском благоустраивается «Парк героев». Об этом написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

По словам Малкова, парк находится на большой территории, местные жители второй год подряд выбирают её для благоустройства.

В 2024 году были проведены подготовительные работы — расчистили пространство от зарослей и старых деревьев. Появились мощёные тротуары для прогулок и современная детская площадка.

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Губернатор уверен, что «Парк героев» станет территорией спорта. На месте старой спортшколы появятся удобные разборные трибуны и современный спортивный центр с раздевалками и тренажёрным залом.

Работы по благоустройству парка должны закончить до 20 августа.

Выбрать территорию, которую благоустроят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», можно до 12 июня на сайте проекта «Формирование комфортной городской среды».