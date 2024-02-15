Четверг, 15 февраля, 2024

Парикмахер-стилист назвала самые модные стрижки 2024 года

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от Freepik

В 2024 году в тренде остаются стрижки слоями, пикси и боб, рассказала «Москве 24» стилист-парикмахер Лилия Левина.

По её словам, позиции не сдают градуированные стрижки, стрижки в слоях, например шегги и маллет. Остаются в моде и различные модификации боба.

Очень короткие женские стрижки — пикси — также в тренде. Лидером тут являются причёски с несведёнными зонами: например, у женщины практически выбриты затылок и виски, а на макушке остаются длинные волосы.

По словам Левиной, из моды вышли прямой срез и ровные волосы одной длины.

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