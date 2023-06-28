Среда, 28 июня, 2023
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Паразиты в сердце: чем опасны, как можно заразиться

7info
Image by Freepik

Дирофиляриоз — паразитарное заболевание, которое доставляет много неприятностей прежде всего собакам, хотя кошкам и людям тоже иногда достается. Подробности рассказали специалисты Рязанской городской ветеринарной станции.

Самая опасная форма заболевания — сердечная, ее вызывает Dirofilaria immitis.

Дирофилярии — это черви, личинками которых можно заразиться через укус инфицированного комара. Микроскопические личинки (микрофилярии) попадают из комариного хоботка под кожу и мышцы собаки, растут и мигрируют в кровоток. При этом циркуляция в крови микрофилярий может занимать от полугода до трех лет. Затем они доходят до сердца и легочных артерий, где продолжают цикл размножения, производя новых личинок.

Примечательно, что и сами дирофилярии почти всегда заражены специфическими для них бактериями (вольбахиями), которые дополнительно вредят организму собаки.

Где можно повстречаться с этими опасными паразитами?

Долгое время дирофиляриоз можно было встретить лишь в теплом климате: в Ростовской области, Краснодарском крае, на Кавказе, но сейчас он распространился практически по всей территории России. Если вы путешествуете с собакой, то заражение может произойти и в Европе, и США, и во многих других странах мира. Чаще болеют собаки вольерного содержания в условиях скученности.

Паразиты в сердце: чем опасны, как можно заразиться
Image by pressfoto on Freepik

Симптомы дирофиляриоза схожи со многими другими патологиями. В результате всегда развивается воспаление в легких, а при высокой степени заражения — сердечная недостаточность. Тяжесть состояния зависит от количества паразитов, от их местоположения (находятся они только в сосудах или уже и в сердце), а кроме того, от реакции организма животного на паразитов.

Наиболее серьезное осложнение — закупорка (эмболия) крупных легочных сосудов червями, которая может привести к гибели собаки. К сожалению, она может развиться внезапно в любой момент, даже на фоне лечения. Более редкими осложнениями являются разрушение клеток крови внутри сосудов (гемолиз) и почечная недостаточность. При появлении сердечной недостаточности могут развиваться асцит и гидроторакс (жидкость в брюшной и грудной полостях).

Для диагностики заболевания и для оценки повреждений, причиненных паразитами, ветеринарный врач проводит следующие исследования:

  • экспресс-тест на антигены
  • мазок крови на микрофилярии
  • ЭхоКГ, ЭКГ и рентген грудной клетки
  • УЗИ и анализы крови при необходимости

Лечение дирофиляриоза проводится одновременно по нескольким направлениям.

  1. Уничтожение личинок (микрофилярий), которые паразитируют в крови.
  2. Уничтожение взрослых червей. Иногда может потребоваться хирургическое извлечение взрослых паразитов.
  3. Курс антибиотиков для уничтожения вольбахий и глюкокортикостероиды для снижения иммунного ответа, который может быть направлен на повреждение органов-мишеней — легких и почек.
  4. Лечение осложнений: воспаления легких (пневмонии), сердечной недостаточности, патологии почек.

Курс лечения длится 6-9 месяцев. Очень важно, чтобы во время всего курса собака была максимально ограничена в перемещениях и любой физической активности, чтобы снизить риски эмболии сосудов. Такая тактика дает более оптимистичный прогноз в лечении.

Предупредить эту болезнь гораздо проще.

В сезон комаров (а также месяц до и месяц после) рекомендуется ежемесячная обработка собаки препаратами на основе ивермектина (Ивомек, Баймек, Интермектин), селамектина (Стронгхолд), моксидектина (Адвокат, Инспектор) или мильбемицина (Мильбемакс, Нексгард).

На Юге России эта обработка должна проводиться круглый год.

В областях, где дирофиляриоз встречается часто, имеет смысл ежегодно сдавать тест на антигены и мазок крови собаки, не зависимо от того, применяете вы профилактические препараты или нет.

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