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Парашютист-экстремал Феликс Баумгартнер погиб во время полёта на параплане

Алексей Самохин
Изображение от rawpixel.com на Freepik

Австрийский парашютист-экстремал Феликс Баумгартнер погиб в результате несчастного случая во время полёта на параплане у побережья Адриатического моря в Центральной Италии. 

Мужчина потерял управление парапланом в районе Порто-Сант-Эльпидио, в итальянской провинции Марке. Его самочувствие резко ухудшилось, после чего он упал в бассейн местного отеля. Парашютист скончался на месте. Также сообщается, что пострадала сотрудница гостиницы — её госпитализировали с травмами шеи.

По данным полиции, Баумгартнер умер ещё до того, как параплан упал на территорию отеля.

Феликс Баумгартнер получил мировую известность в 2012 году после прыжка из стратосферы. Тогда он установил три мировых рекорда, прыгнув с высоты более 38 километров и достигнув скорости 1173 километра в час.

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