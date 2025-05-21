Паралимпиец Алексей Талай встретился с курсантами Академии ФСИН

С курсантами Академии ФСИН России встретился известный паралимпиец, многократный рекордсмен мира и Европы по плаванию, общественный деятель Алексей Талай. Белорус Алексей Талай произвел впечатление на курсантов ведомственного вуза еще до своего появления на сцене. До начала беседы он попросил показать видеоролик о том, как в его жизни случилась трагедия, лишившая его рук и ног, а, главное, как многодетный отец, любящий муж и заслуженный миротворец живет сегодня. Он полон жизненных сил, энергии и знаний, которыми щедро делится с окружающими.

Общение с курсантами Алексей Талай начал с параллели между подвигами прадедов, бойцов СВО и семейными ценностями, на которых растет и крепнет душа, народный дух, помогающий идти к победе. После начала СВО как в России, так и в союзной Беларуси, появилось немало благотворительных инициатив: от сборов на коптеры для бойцов до организации отдыха для детей из Донбасса.Впервые представители Беларуси и России вместе запустили комплексную программу помощи семьям с детьми в преодолении кризиса утраты. Участниками программы стали вдовы офицеров СВО и дети. За годы были отправлены десятки рейсов с гуманитарной миссией от белорусского народа народу Донбасса. По словам общественного деятеля, фонд Алексея Талая помог привезти в Беларусь на отдых и оздоровление несколько тысяч детей из самых разных регионов.

Говоря о сегодняшних реалиях, Алексей часто цитировал заветы дела, его простые житейские мудрости, которым он следует до сих пор и бережет в своей большой семье.

Его заслуги в области укрепления дружбы и сотрудничества между народами, плодотворная деятельность, способствующая сближению и взаимообогащению культур наций и народностей, были отмечены Орденом Дружбы. Высокую награду Алексею вручил Президент России. Курсанты академии увидели фрагмент церемонии и засыпали гостя вопросами, как обычный мальчик из Орши, в 16-летнем возрасте подорвавшийся на мине, пролежавшей со Времен Великой Отечественной войны, нашел в себе силы не впасть в отчаяние, добиться успеха во многих сферах жизни и мотивировать других.

– Я с детства любил спорт, занимался греблей, дзюдо, велоспортом, каратэ, играл на гитаре, учился в музыкальной школе, передо мной был открыт целый мир, и вдруг он рухнул. Я понимал, как тяжело маме, как она не показывает своих слез, как через день меня становилось все меньше – у меня была газовая гангрена, ткани умирали из-за растущей инфекции. Меня оперировали через день. Это невозможно принять, это страшно тяжело выдержать. Я поднимаю свои руки, чтобы вытереть с лица выступившие слезы, а рук нет. Но в какой-то момент произошло переосмысление ценностей. Понял: жалости к себе не должно быть, надо учиться жить по-новому. В первую очередь ради родных – родителей, младшего брата, дедушки и бабушки, – рассказал Алексей Талай.

Узнав о случившейся трагедии, в госпиталь к Алексею приезжали белорусские воины-афганцы – поддержать и показать, что жить можно и нужно, даже если нет сил и желания. Сегодня он сам объездил с выступлениями десятки стран: путь в Донбасс начался в 2014 году, через год его снова туда вернули письма матерей и вдов. Сильный человек, сидящий в инвалидной коляске, говорил о том, что инвалидность меняет жизнь человека, но не ставит на ней крест. О том, что только от тебя зависит, будешь ты двигаться вверх или позволишь себе утонуть. В 2016 году Алексей начал заниматься спортом, в 2018 – основал Благотворительный Фонд, который занимается поддержкой людей с инвалидностью и тяжелобольных, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с нарушением психофизического развития.

Недавно паралимпиец воплотил в жизнь еще один проект: в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на Поклонной горе в Москве был установлен памятник «Живая память благодарных поколений». Монумент выполнен в форме солдатского письма и отлит из сплава, в который вошли пять миллионов советских монет, а также гильзы и медали. Две предыдущие скульптуры были установлены в Минске и Бресте. В сплав для трех скульптурных композиций вошли монеты не только из семейных архивов жителей России и Беларуси, но и детей из США, Европы, Израиля, тех, кто, по словам Алексея Талая, «помнит и чтит наших великих дедов и прадедов, которые сломали хребет фашизму».

Курсанты академии получили уникальную возможность тоже войти в историю и внести свою лепту в очередной патриотический проект – прямо в актовом зале ребята собрали более 800 монет. Один из курсантов передал серебряный рубль 1905 года, который всегда носил с собой, как семейную реликвию.

Курсантам академии Алексей Талай пожелал всегда помнить главные человеческие ценности и верить в себя.