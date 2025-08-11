Понедельник, 11 августа, 2025
Парад планет закончился, Меркурий вышел из ретрограда: гороскоп на неделю с 11 по 17 августа для всех знаков зодиака

Алексей Самохин

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения ждут все знаки зодиака на неделе с 11 по 17 августа 2025 года.

Эта неделя станет точкой энергетического перелома, связанного с окончанием ретроградного Меркурия. С 11 августа уходят недоразумения в общении, снимаются коммуникационные барьеры. Появляется ясность мышления, растет желание сотрудничать, открываются новые возможности в деловой сфере.

Эмоциональная усталость сменится стремлением действовать активно, но обдуманно. Поддержка Марса благоприятствует подписанию контрактов, обсуждению зарплат, а также занятиям спортом.

Положение Солнца обещает прилив сил и энергии, что повышает шансы на успех в делах. Лев наделяет светило качествами, благодаря которым мы уверенно движемся к целям и чувствуем себя достойными лучшего.

В ближайшие дни обстоятельства будут подталкивать выйти из тени и стать заметнее. Пусть ваши успехи проявятся хотя бы в узком кругу — главное, начало будет положено.

Это отличное время для старта новых проектов. Даже небольшие шаги зададут верный вектор. Особенно результативной станет вторая половина вторника, когда Луна войдет в Овен, а Марс придаст дополнительную энергию инициативным действиям.

Марс в Весах будет способствовать поиску баланса: активность будет направлена на мирные цели, а конфликты можно будет решить дипломатично. Лучшие результаты принесет укрепление партнерских связей. Научившись налаживать общение, вы сможете добиться значительных успехов в тандеме.

Аспект между Сатурном и Ураном подсказывает: пора отпустить то, что устарело, и дать место новым идеям. Это момент, когда можно по-новому взглянуть на старые проблемы и проявить свои знания, лидерские качества и эрудированность.

Венера в эмоциональном Раке смягчит общий деловой настрой недели. Она привнесет в отношения теплоту, заботу и желание создать домашний уют. Деньги будут тратиться на обустройство дома, ремонт, антиквариат или сбережения. Удачны вложения в недвижимость, страхование жилья и образование детей.

Это хорошее время для семейных фотосессий, домашних заготовок, разбора старых вещей. А вот ссор лучше избегать, особенно на голодный желудок.

Неделя благоволит тем, кто сочетает смелость и инициативу с расчетом, готов слушать интуицию и уважает семейные ценности.

Овен
Направьте энергию в творчество и личные отношения. Добавьте в них гармонию и щедрость. Больше времени проводите с близкими. Если хотите быть в центре внимания — участвуйте в конкурсах, спортивных соревнованиях, публичных выступлениях. Удачными будут и судебные дела.

Телец
Позвольте себе отдых и полноценный сон. Больше гуляйте и заботьтесь о здоровье. Подходящее время для ремонта, обустройства жилья или рабочего места. Возможен новый питомец. На работе — комфортная атмосфера и благоприятные условия.

Близнецы
Неделя удачна для знакомств, романтики и общения. Ваш избранник будет ценить доброту и внимание. Возможны новые чувства в поездках или учебе. Деловые встречи и переговоры пройдут успешно.

Рак
Подходящее время для покупок для дома и сада. Инвестиции в семью создадут надежную основу на будущее. Хороший момент для запуска собственного дела или фермерского хозяйства. Контролируйте эмоции — это поможет избежать лишних проблем.

Лев
Решайте вопросы, связанные с транспортом, документами и информацией. Легче наладить отношения и в семье, и в бизнесе. Отличный период для обучения и карьерного роста. Медитация и прогулки помогут сохранять ясность ума.

Дева
Занимайтесь тем, что приносит радость и внутренний покой. Подойдет искусство, музыка, прогулки на природе. Возможен дополнительный доход или льготы. Выгодно покупать вещи для здоровья и комфорта.

Весы
Смело делайте шаги к целям. Возможны неожиданные предложения. Пробуйте новые хобби и технологии. Участие в общественных проектах поможет завести полезные знакомства.

Скорпион
Активно проявится творческий и духовный потенциал. Интерес к психологии или нетрадиционной медицине может стать профессией. Благоприятно укреплять здоровье и избавляться от вредных привычек. Возможны теплые отношения с начальством.

Стрелец
Откроются возможности для работы с иностранцами, научных проектов или крупного бизнеса. Откажитесь от устаревших идей. Хорошее время для поиска друзей и командной работы. Если есть шанс поехать в путешествие — используйте его.

Козерог
Возрастут амбиции и стремление к высоким результатам. Возможна престижная должность. Удачны спортивные и деловые начинания. При поддержке команды будет проще достичь целей.

Водолей
Неделя принесет оптимизм и силы. Подходящее время для общения с влиятельными людьми и начала новых проектов. Благоприятны сделки с крупными компаниями и сотрудничество с иностранцами.

Рыбы
Вы полны энергии и готовы к достижениям. Возможен рост спроса на ваши услуги. В делах будьте настойчивы, опирайтесь на проверенные ресурсы. Добавьте физические упражнения в ежедневный график.

