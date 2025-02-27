Парад планет и новолуние 28 февраля 2025 года: как космические события повлияют на нашу жизнь

Конец зимы и начало марта 2025 года обещают стать непростым временем. Уже 28 февраля нас ожидает редкое космическое событие — парад планет, который совпадёт с новолунием. Такое сочетание усилит влияние планет на эмоциональное состояние, события в жизни и даже важные решения. Life.ru рассказал, чего ожидать в этот период и как правильно использовать его энергию.

Когда произойдёт парад планет и где его можно увидеть?

В 2025 году парады планет произойдут дважды — 21 января и 28 февраля. Если в январе на небе можно было увидеть только шесть светил, то в конце февраля выстроится сразу семь планет:

Сатурн

Меркурий

Нептун

Венера

Уран

Юпитер

Марс

В следующий раз подобное явление повторится лишь в 2040 году.

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В России парад планет будет заметен 28 февраля. В Москве после захода солнца удастся увидеть только Юпитер, Сатурн, Венеру и Марс. В других регионах, например в Омске, можно будет разглядеть все семь светил, особенно если наблюдать их вдали от городских огней. Оптимальное время для наблюдений — 19:00 по местному времени.

Астрологическое значение парада планет

С точки зрения астрологии, парад планет символизирует сильные перемены и максимальную концентрацию энергии. Это время, когда старые процессы завершаются, а новые возможности открываются.

По словам экстрасенса Аделины Паниной, в этот период многие будут испытывать внутренние противоречия между желаниями и обязанностями. Возрастёт склонность к прокрастинации и сомнениям, особенно у мягких и нерешительных людей. Но это защитный механизм, оберегающий от поспешных и необдуманных решений.

Влияние парада планет сохранится и в марте, когда небесные светила будут продолжать делить сферы влияния. В начале месяца доминирующее влияние окажут Марс и Юпитер, способствуя активности и новым знакомствам. Начиная с 15 марта, на первый план выйдут Сатурн и Венера, помогая наладить личную жизнь и решить финансовые вопросы.

В каких знаках зодиака окажутся планеты?

28 февраля семь планет займут свои позиции в пяти знаках зодиака:

Марс и Юпитер — в Близнецах

— в Близнецах Уран — в Тельце

— в Тельце Нептун и Венера — в Овне

— в Овне Сатурн — в Рыбах

— в Рыбах Меркурий — в Водолее

Такое расположение создаёт напряжённую атмосферу. Яркие планеты в знаке Близнецов будут способствовать новым знакомствам и общению. Однако влияние Меркурия в Водолее может усилить неопределённость и тревожность.

Венера в Овне принесёт страстные, но конфликтные эмоции в личные отношения, а Сатурн в Рыбах поможет осознать прошлые ошибки и начать внутреннее исцеление.

Новолуние и парад планет: на что обратить внимание

Новолуние — время самоанализа, планирования и духовных практик. В сочетании с парадом планет оно открывает окно возможностей, но требует осторожности.

28 февраля особенно благоприятно:

Медитировать и прорабатывать внутренние блоки

Формулировать долгосрочные цели

Укреплять отношения с близкими

Прощать обиды и завершать эмоционально тяжёлые ситуации

Также этот день подходит для финансовых и любовных обрядов, составления планов на новый лунный месяц и манифестации желаний.

Чего нельзя делать в день парада планет и новолуния

Некоторые действия могут ослабить энергию этого дня:

❌ Не начинайте новые проекты — они могут столкнуться с трудностями

❌ Не принимайте импульсивных решений

❌ Избегайте конфликтов — ссоры в этот период могут иметь долгосрочные последствия

❌ Не занимайтесь уборкой — это может лишить вас оставшихся сил

❌ Не игнорируйте своё здоровье — обратите внимание на самочувствие и психоэмоциональное состояние

Парад планет и новолуние 28 февраля 2025 года — редкий момент, когда космос дарит нам возможность переосмыслить свою жизнь, избавиться от старого и заложить основу для новых начинаний. Это время требует внимательности, внутренней гармонии и осторожности в принятии решений.

Используйте этот день для планирования, духовных практик и работы над собой — и Вселенная обязательно ответит вам благоприятными переменами.