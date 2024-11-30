Парад лосей засняла фотоловушка Окского заповедника

Лоси попали в объектив фотоловушки, установленной в Окском заповеднике. Самцы собрались возле лесной лужи, чтобы показать нам свои рога. На видео видно, что один из героев во время гона лишился половины рога. Обломал ли он его о своего соседа или о дерево, неизвестно.

Гон позади, и вчерашние непримиримые соперники гуляют по лесу, периодически беззлобно бодая друг друга, скорее по привычке. Горячие схватки позади, уровень тестостерона потихоньку падает.

Период гона — опасное время для лосей. Самцы дерутся между собой, и, хотя чаще всего эти битвы носят турнирный характер, случаются травмы, а иногда и смертельные случаи, ведь рога — это серьёзное оружие.

Если у лося играют гормоны, он теряет осторожность и здравый смысл. Будучи не в себе, самцы могут снести забор, броситься под машину, устроить схватку посреди трассы.

Неадекватным состоянием лосей пользуются охотники и браконьеры. Существует специальный вид охоты «на реву», когда лося подманивают на расстояние выстрела, имитируя голос его сородича.