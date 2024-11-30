Суббота, 30 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Парад лосей засняла фотоловушка Окского заповедника

Дата публикации

Валерия Мединская
Скрин с видео Окского заповедника во "ВКонтакте"

Лоси попали в объектив фотоловушки, установленной в Окском заповеднике. Самцы собрались возле лесной лужи, чтобы показать нам свои рога. На видео видно, что один из героев во время гона лишился половины рога. Обломал ли он его о своего соседа или о дерево, неизвестно.

Гон позади, и вчерашние непримиримые соперники гуляют по лесу, периодически беззлобно бодая друг друга, скорее по привычке. Горячие схватки позади, уровень тестостерона потихоньку падает.

Период гона — опасное время для лосей. Самцы дерутся между собой, и, хотя чаще всего эти битвы носят турнирный характер, случаются травмы, а иногда и смертельные случаи, ведь рога — это серьёзное оружие.

Если у лося играют гормоны, он теряет осторожность и здравый смысл. Будучи не в себе, самцы могут снести забор, броситься под машину, устроить схватку посреди трассы.

Неадекватным состоянием лосей пользуются охотники и браконьеры. Существует специальный вид охоты «на реву», когда лося подманивают на расстояние выстрела, имитируя голос его сородича.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

В Рязани обсудили вопрос дополнительного финансирования расходов на выплаты многодетным семьям

В проекте бюджета на 2025 год заложены 60 миллионов рублей на компенсации многодетным семьям.
Новости Рязани и области

Стало известно, по каким критериям оценят эффективность Малкова

В список вошли 21 критерий. В их числе — доверие людей к власти, уровень рождаемости, удовлетворенность ветеранов СВО и уровень образования.
Новости Рязани и области

За неделю более шести тысяч рязанцев заболели ОРВИ

По сравнению с прошлой неделей показатель заболеваемости вырос.