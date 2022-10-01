Пара из Ярославля не смогла улететь в путешествие в Эмираты из-за мобилизации

Жители Ярославля Кирилл и Юлия Уткины не смогла улететь в путешествие в Эмираты из-за частичной мобилизации, пишет Про Город.

Супруги выиграли свадебное путешествие в ОАЭ, будучи участниками шоу «4 Свадьбы» на телеканале «Пятница». Они купили путевку еще в июле. Перед путешествием женщина позвонила в пограничную службу аэропорта Внуково и узнала, что ограничений на вылет нет.

Пара решила перестраховаться и обратилась в военкомат за разрешением на выезд, однако получила отказ. В итоге на пограничном контроле в аэропорту мужа попросили пройти для разговора и забрали посадочный билет и загранпаспорт. Ему сказали, что он не имеет права на выезд за рубеж без справки из военкомата.

«Мы потеряли и отдых, и деньги, а для нас это довольно большая сумма. Туроператор отказался возвращать деньги за билеты туда и за проживание в отеле (а мы ехали на все включено). Нам только сказали, что могут попробовать продать обратные билеты», – пожаловалась жительница Ярославля.

По ее словам, дежуривший подполковник пояснил, что с пятницы по субботу им поступили списки подлежащих мобилизации. Каждый день по 200 человек не могут пересечь границу.