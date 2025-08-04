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Кино и ТВ

 «Папины дочки» вернутся на ТВ перед походом в кино

Алексей Самохин
Фото: СТС

18 августа на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре START выходит четвёртый сезон комедийного хита «Папины дочки. Новые» (16+). Об этом сообщила пресс-служба телеканала. 

В продолжении истории дочки, узнав о тайном романе Веника (Филипп Бледный) и школьного психолога Татьяны (Ксения Теплова), устраивают папе бойкот. Заслужить прощение и вернуть доверие детей — задача со звёздочкой. Ведь желание девочек предотвратить появление мачехи в доме настолько велико, что они готовы даже к голодовке. За спиной у папы дочки готовят хитрый план против Татьяны, то и дело подстраивая ей ловушки, одна из которых выходит из-под контроля.

«В новых сериях Веник, чувствуя вину, пытается разгрести последствия своего обмана. При этом у девочек первые влюблённости, что тоже вызывает беспокойство у моего героя. Он всё время как на «Титанике», продырявленном маленькими айсбергами: одну дырку залатал, другая пробилась, и он несётся в попытках вычерпать воду из тонущего корабля», — признаётся Филипп Бледный. 

Сюрпризом для поклонников сериала станет возвращение учителя информатики Павла Сергеевича в исполнении Александра Головина. В одной из серий его герой случайно встречает Веника и Татьяну и задаёт им неловкие вопросы. «Здесь по-прежнему душевно, тепло и по-семейному, — делится он. — Меня до сих пор часто узнают по этой роли, что очень приятно. Проект подарил мне замечательных коллег, опыт в ситкоме, и я рад, что он получил продолжение. Сейчас в целом тренд на возвращение историй 2000-х, поэтому я не против появления и новых серий другого сериала СТС — «Кадетства»».

Кроме возвращения Павла Сергеевича, зрителей ждут яркие перевоплощения героев. В одном из эпизодов персонажи сильно состарятся: по сюжету Соня (Полина Денисова) представляет себя и Игоря (Тимофей Кочнев) давно женатыми, а Веника дедушкой. В этой сцене Филипп носит бороду, а Полина — специальные линзы. Васильевы также попадают и в другие фантазии: Арина (Полина Айнутдинова), думая о психологе Татьяне, вспоминает сказки с участием мачехи. На съёмках Ксения Теплова повторила легендарный образ Фаины Раневской из советского фильма «Золушка». 

«Новый сезон обещает быть самым ярким на события, юмор и неожиданные сценарные повороты, — считает креативный продюсер Аслан Гугкаев. — Нам всегда важно получать фидбек, поэтому благодарим всех, кто оставляет отзывы и делится мыслями. Бывает, некоторые идеи можем взять на вооружение и дать им развитие в новых сериях». 

Параллельно с премьерой на ТВ готовится полнометражный фильм «Папины дочки. В кино» (16+), который сюжетно связан с финалом четвёртого сезона. Картина выходит в прокат 30 октября, спустя 18 лет после показа первой серии культовой телефраншизы.

 «Папины дочки» вернутся на ТВ перед походом в кино 18 августа на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре START выходит четвёртый сезон комедийного хита «Папины дочки. Новые» (16+).
 «Папины дочки» вернутся на ТВ перед походом в кино 18 августа на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре START выходит четвёртый сезон комедийного хита «Папины дочки. Новые» (16+).
 «Папины дочки» вернутся на ТВ перед походом в кино 18 августа на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре START выходит четвёртый сезон комедийного хита «Папины дочки. Новые» (16+).
 «Папины дочки» вернутся на ТВ перед походом в кино 18 августа на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре START выходит четвёртый сезон комедийного хита «Папины дочки. Новые» (16+).
 «Папины дочки» вернутся на ТВ перед походом в кино 18 августа на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре START выходит четвёртый сезон комедийного хита «Папины дочки. Новые» (16+).
 «Папины дочки» вернутся на ТВ перед походом в кино 18 августа на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре START выходит четвёртый сезон комедийного хита «Папины дочки. Новые» (16+).

Фото: СТС

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