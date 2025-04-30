День Победы — особый праздник, он одновременно отзывается в сердцах горестью потерь и радостью спасения. ПАО «РЭСК» присоединилось к Всероссийским акциям «Георгиевская ленточка» и «Окна Победы».

«С помощью праздничной символики мы сохраняем память о тяжёлых годах войны, победе над фашизмом и передаём её следующим поколениям», — отметили в компании.

Всем хорошо знакома «Георгиевская ленточка», чёрный цвет которой символизирует пороховой дым, а оранжевый — огонь сражения. Она стала символом героизма, понятным и солдату, и школьнику. Все работники ПАО «РЭСК» получили георгиевские ленточки и с гордостью за свою страну носят их на лацкане форменной одежды.

В этом году в пятый раз проходит патриотическая акция «Окна Победы», которая также направлена на сохранение исторической памяти о подвиге советского народа. Клиентские офисы ПАО «РЭСК» украсили тематические аппликации, посвящённые 80-летию Победы, триколоры и знамёна Победы, а в динамиках звучат песни военных лет.