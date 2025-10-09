Четверг, 9 октября, 2025
Экономика и бизнес

ПАО «РЭСК» опубликовало антирейтинг предприятий ЖКХ Рязанской области 

Алексей Самохин

С началом отопительного сезона «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (входит в Группу РусГидро) традиционно составила антирейтинг недобросовестных предприятий жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, эксплуатирующих инфраструктуру жизнеобеспечения, но систематически нарушающих финансовые обязательства по оплате электроэнергии. В перечне находятся 12 организаций, задолженность которых варьируется от нескольких месяцев до трех с половиной лет. Общая сумма долгов организаций, вошедших в рейтинг, составляет на 1 сентября 2025 года 357 031,72 тыс. руб.

Антирейтинг возглавляет МКП «ЖКХ Чучковское». Задолженность предприятия достигла 28 млн руб. и накапливается с февраля 2022 года. В текущем году организация не произвела ни одного платежа за потребленную электроэнергию, несмотря на целый комплекс принятых к ней мер. 

На втором месте — МКП «Ухоловский коммунальщик». Сумма долга предприятия составляет 21 760,45 млн. руб. Задолженность накапливается с октября 2022 года, поступающие в рамках исполнительных производств средства не покрывают даже текущие начисления.

Третью позицию занимает МКП «Сапожковское жилищно-коммунальное хозяйство». Организация задолжала более 10 млн руб. с января 2023 года. Платежи носят единичный характер и не влияют на общий объем долга.

На четвертой позиции находится МКП «ЖКХ Путятинское» с долгом 10,87 млн руб. Далее следуют МКП «ПТС» — 12,14 млн руб., МКП «ЖКХ Ермишинское» — 6,64 млн руб., МКП «Касимовсервис» — 54,79 млн руб., МКП «СВС» — 27,63 млн руб., МКП «Энерго-сбытовая и тепловая компания» — 14,30 млн руб., МКП «ЖКХ Сасовского района» — 10,07 млн руб., Шиловское МУПТЭС — 19,02 млн руб. и МУП ЖКХ «Быт» — 12,75 млн руб. 

Рейтинг должников составлен на основе величины задолженности и периода ее возникновения.

Проблема неплатежей предприятий ЖКХ носит системный характер, в 2025 году долги продолжают расти. В этих условиях, Рязанская энергетическая сбытовая компания вынуждено предпринимает все предусмотренные законом меры: инициирует в установленном порядке ограничение энергоснабжения, требует предоставления финансовых гарантий, обращается в суд и привлекает администрации муниципальных образований к субсидиарной ответственности. Тем не менее, это не меняет ситуацию кардинальным образом.

ПАО «РЭСК» призывает муниципальные власти и профильные ведомства активнее включиться в решение проблемы. Задолженность предприятий жилищно-коммунального комплекса напрямую влияет на стабильность электроснабжения социально значимых объектов и функционирование всей энергосистемы региона.

«Мы всегда стараемся находить решения в диалоге и последовательно предлагаем должникам урегулировать ситуацию без крайних мер. Однако длительное отсутствие реакции вынуждает нас действовать в рамках закона и использовать предусмотренные механизмы воздействия. В сложившихся условиях мы убедительно просим глав муниципальных образований взять под личный контроль платежную дисциплину предприятий ЖКХ», — отметила Исполнительный директор ПАО «РЭСК» Светлана Волощук.

