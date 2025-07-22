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Панкратьев день, ягодник. Что можно и нельзя делать 22 июля

Алексей Самохин
Изображение от KamranAydinov на Freepik

22 июля в православном календаре — день памяти двух святых епископов: Панкратия Тавроменийского и Кирилла Гортинского. Эти мученики, жившие в разные эпохи, оставили глубокий след в истории Церкви. В народной традиции дата носит название Ягодник — это время сбора лесных ягод и заготовок на зиму. О духовном смысле праздника, церковных службах, народных приметах и запретах, рассказал aif.ru

Кем были святые, память которых чтят 22 июля

Святой Панкратий Тавроменийский

Панкратий родился в Антиохии во времена земной жизни Иисуса Христа. Его отец был близок к апостолам. После смерти родителей юноша удалился в уединение в Понтийские горы, где вёл строгую подвижническую жизнь. Позднее он стал спутником апостола Петра, с которым путешествовал по городам Малой Азии, проповедуя христианство. В Сицилии, в городе Тавромении, Панкратий был рукоположен в епископы.

Он основал храм, проводил службы и обратил к вере большинство местных жителей. Но язычники подняли бунт: святого убили, забросав камнями. Мощи Панкратия были перенесены в Рим, где покоятся в церкви, названной в его честь.

Святой Кирилл Гортинский

Кирилл жил в III веке при римском императоре Диоклетиане — в одно из самых тяжёлых для христиан времён. За отказ отречься от веры его подвергли жестоким пыткам и бросили в огонь, но пламя не повредило ему. Этот факт поразил окружающих, и по приказу правителя его освободили.

После этого Кирилл отправился на Святую Землю, но задержался на Крите, где стал священником и впоследствии епископом. Он активно проповедовал, обращал в христианство язычников. В 93 года он был схвачен и казнён.

О чём напоминает праздник

Этот день посвящён памяти двух великих миссионеров, которые всей жизнью служили вере и привели ко Христу множество людей. В христианской традиции 22 июля — повод задуматься о своём духовном пути, стремлении к правде и поддержке ближних. Верующие вспоминают, что спасение души — дело всей жизни.

Народные традиции и название «Ягодник»

В народе день называют Ягодником — именно в это время поспевает черника и другие лесные ягоды. Считалось важным не только собрать урожай, но и поблагодарить природу за дары. Заготовленные в этот день ягоды, особенно черника, считались особо целебными.

Хозяйки начинали активную засолку первых огурцов, а те, кто планировал переезд или поездку, считали 22 июля удачным днём для начала пути.

Что можно делать 22 июля

  • Собирать ягоды в лесу, делать заготовки.
  • Приступить к засолке свежих огурцов.
  • Наводить порядок в доме, заниматься бытом.
  • Отправляться в поездку или переезжать.
  • Посвятить день заботе о себе: подстричься, пройти медосмотр, привести себя в порядок.

Что нельзя делать

  • Нельзя ссориться с близкими и ругаться — считается, что это навлечёт беду.
  • Не стоит начинать важные дела и строить долгосрочные планы.
  • Запрещено отказывать в помощи, особенно тем, кто явно в ней нуждается.
  • Плохой знак — произносить проклятия и использовать нецензурные выражения.

Приметы 22 июля

  • Много черники в лесу — осень будет холодной, а зима суровой.
  • Рыба часто выпрыгивает из воды — ждите дождей.
  • Тусклая луна — ненастье затянется до конца месяца.

Можно ли есть мясное

День непостный. Разрешена вся пища, в том числе мясо и молочные продукты. Особой популярностью пользуются выпечка с ягодами — считается, что пироги с черникой, приготовленные 22 июля, принесут здоровье и долголетие.

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