После сообщений о «ярких вспышках» в ряде регионов Украины начались серьёзные проблемы с электроснабжением. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Днепропетровск (Днепр) после нескольких вспышек погрузился во тьму. По предварительной информации, причиной могли стать взорвавшиеся трансформаторы.

Украинские власти также сообщили об атаках на объекты в Киевской области, что привело к отключению света в Киевщине и Черниговщине.

На Черниговщине были введены графики почасовых отключений света, начиная с 20:00. В результате без электроэнергии остались 307 000 потребителей.

Удар, вызвавший перебои с электроснабжением в Днепре, сопровождался мощной голубой вспышкой. Telegram-канал «Пул №3» сообщает, что часть экспертов связывает эту вспышку с ударом межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс», в то время как другие предполагают новое использование ракетного комплекса «Орешник».

