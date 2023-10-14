Суббота, 14 октября, 2023
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Памятник учителю в Педагогическом сквере откроют 15 октября

Kate

15 октября состоится торжественное открытие памятника учителю в Педагогическом сквере Рязани. Скульптуру установят около бывшего кинотеатра «Родина», торжественная церемония запланирована на 10 часов.

Автором проекта стал скульптор Олег Седов. Композиция состоит из двух частей — фигуры учителя и стопки книг, на которой сидит пеликан с птенцами.

Отметим, что в будущем пройдёт благоустройство Педагогического сквера. Его озеленять, там установят освещение. Фасад здания управления образования и молодежной политики администрации города отремонтируют, украсив зеркальными панелями с надписями. Работы проведут до сентября 2024 года.

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