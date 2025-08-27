Среда, 27 августа, 2025
16.8 C
Рязань
Общество

Памятник участникам СВО за деньги местных жителей установят в селе Поляны Рязанской области

Анастасия Мериакри
Фото: https://t.me/ryazraion

В селе Поляны Рязанской области будет открыт мемориал местным жителям – участникам специальной военной операции. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязанский район».

В год 80-летия Великой Победы знаковым проектом региональной программы поддержки местных инициатив стал проект жителей села Поляны по увековечиванию памяти земляков, которые продолжают дело предков и ведут борьбу с нацистами в зоне специальной военной операции. По их задумке, на обустроенной площадке перед сельским кладбищем будет установлен гранитный памятник.

За счёт областной субсидии уже облагородили территорию: заасфальтировали дорожки и вымостили площадь. Мемориал, который уже изготавливается, займёт место в центре. Средства на него собрали неравнодушные жители.

Место будет напоминать о полянцах, которые отдали жизни, защищая Отечество и мирных людей. Тут же планируют проводить мероприятия патриотической направленности.

Фото: https://t.me/ryazraion
Фото: https://t.me/ryazraion

