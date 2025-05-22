Памятная доска кавалеру четырех Орденов Мужества Сергею Милицкому открыта в Рязани

В рязанской школе № 16 открыта мемориальная доска, посвящённая кавалеру четырёх орденов Мужества и двух медалей «За отвагу», полковнику ФСБ Сергею Владимировичу Милицкому.

Всю свою жизнь Сергей Владимирович посвятил Родине и защите граждан. В составе элитного подразделения «Альфа» прошёл боевой путь от лейтенанта до полковника. Несмотря на тяжёлое ранение, продолжил участвовать в антитеррористических операциях, в том числе мастерски вёл переговоры с террористами и спасал жизни людей.

Ученики школы №16 и весь Рязанский край помнят и чтят всех своих героев.