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Общество

Памятная доска кавалеру четырех Орденов Мужества Сергею Милицкому открыта в Рязани

Анастасия Мериакри

В рязанской школе № 16 открыта мемориальная доска, посвящённая кавалеру четырёх орденов Мужества и двух медалей «За отвагу», полковнику ФСБ Сергею Владимировичу Милицкому.

Всю свою жизнь Сергей Владимирович посвятил Родине и защите граждан. В составе элитного подразделения «Альфа» прошёл боевой путь от лейтенанта до полковника. Несмотря на тяжёлое ранение, продолжил участвовать в антитеррористических операциях, в том числе мастерски вёл переговоры с террористами и спасал жизни людей.

Ученики школы №16 и весь Рязанский край помнят и чтят всех своих героев.

Памятная доска кавалеру четырех Орденов Мужества Сергею Милицкому открыта в Рязани Всю свою жизнь Сергей Владимирович посвятил Родине и защите граждан. В составе элитного подразделения «Альфа» прошёл боевой путь от лейтенанта до полковника.
Памятная доска кавалеру четырех Орденов Мужества Сергею Милицкому открыта в Рязани Всю свою жизнь Сергей Владимирович посвятил Родине и защите граждан. В составе элитного подразделения «Альфа» прошёл боевой путь от лейтенанта до полковника.
Памятная доска кавалеру четырех Орденов Мужества Сергею Милицкому открыта в Рязани Всю свою жизнь Сергей Владимирович посвятил Родине и защите граждан. В составе элитного подразделения «Альфа» прошёл боевой путь от лейтенанта до полковника.

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