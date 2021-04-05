Пациентка возмутилась «скотскими условиями» в городской больнице №1 Белгорода

В пятницу, 2 апреля, жительница Белгорода пожаловалась на скотские условия в городской больнице №1. Такое заявление она сделала во время прямого эфира главы департамента здравоохранения региона Андрея Иконникова. Об этом сообщает Бел.ру.
Женщина напомнила, что в городе планируют закрыть госпиталь на базе детской областной больницы. А госпитализировать пациентов с положительным тестом на COVID-19 будут в коронавирусный госпиталь, где раньше располагалась городская больница №1.
Женщину возмутило и сокращение коечного фонда. По ее словам, число госпитализированных не уменьшается. К тому же, показатели смертности остаются все еще на высоком уровне.
Андрей Иконников заверил местную жительницу, что в горбольнице №1 сделали ремонт.
При этом Иконников опроверг слова белгородки о росте смертности и числа госпитализированных.