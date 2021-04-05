Пациентка возмутилась «скотскими условиями» в городской больнице №1 Белгорода

В пятницу, 2 апреля, жительница Белгорода пожаловалась на скотские условия в городской больнице №1. Такое заявление она сделала во время прямого эфира главы департамента здравоохранения региона Андрея Иконникова. Об этом сообщает Бел.ру.

Женщина напомнила, что в городе планируют закрыть госпиталь на базе детской областной больницы. А госпитализировать пациентов с положительным тестом на COVID-19 будут в коронавирусный госпиталь, где раньше располагалась городская больница №1.

— Извините, но условия там скотские. В августе 2020 года я попала туда на лечение в пульмонологическое отделение. Санитарно-технические условия там были ужасные. Вчера разговаривала с врачом из «красной зоны». Так он заверил, что там ничего не изменилось. Понятно, что больницу надо вернуть детям, но почему коронавирусные больные должны находиться в таких ужасных условиях? — вопрошает местная жительница.

Женщину возмутило и сокращение коечного фонда. По ее словам, число госпитализированных не уменьшается. К тому же, показатели смертности остаются все еще на высоком уровне.

Андрей Иконников заверил местную жительницу, что в горбольнице №1 сделали ремонт.

— Теперь там в каждой палате есть кислород. К тому же, в учреждении создали все условия для оказания помощи зараженным. Да и детскую больницу нужно освободить, ведь это уникальное место. Я бы сказал, что это практически единственный госпиталь третьего уровня в регионе для маленьких пациентов, — добавил глава депздрава.

При этом Иконников опроверг слова белгородки о росте смертности и числа госпитализированных.