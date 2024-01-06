Пациенты погибли на пожаре в уральской больнице

На Урале во время пожара в больнице погибли 2 человека, двое госпитализированы, сообщает E1.ru, ссылаясь на газету «Нейва».

Пожар произошёл ночью 5 января в Новоуральске, в здании местного наркологического отделения. Предположительно, загорелась больничная койка. Два пациента погибли.

Серьёзно пострадала медсестра, спускавшая пациентов с этажа. Медработница госпитализирована в Екатеринбург, у женщины серьёзные ожоги.

Третья пациентка, пострадавшая в пожаре, находится в реанимации.

По данным МЧС, пожар случился на 4-м этаже здания. Эвакуированы 26 человек.