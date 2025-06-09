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Медицина

Пациентка со сложным двухлодыжечным переломом восстанавливается в Рязанском кардиодиспансере

Анастасия Мериакри

В Рязанском кардиодиспансере помогают восстановиться молодой женщине после сложного перелома. Об этом сообщает министерство здравоохранения области.

У женщины 28 лет сложный двухлодыжечный перелом, в результате травмы нарушилась целостность голеностопных костей. Пациентка не могла самостоятельно передвигаться, пришла в больницу на ходунках в сопровождении мужа.

Кроме травмы ноги у женщины была психологическая проблема: она боялась расстаться с ходунками – давало о себе знать долгое время, проведенное в гипсе. С пациенткой работал психолог кардиодиспансера, мотивировал на выздоровление. Затем инструкторы амбулаторного отделения медицинской реабилитации поставили женщину на костыли. Она научилась на них передвигаться.

На второй этап реабилитации пациентка пришла уже с одним костылем. Ей назначили механотерапию, курсы занятий на тренажерах для разработки голеностопного и коленного суставов. Делает дома специальные упражнения, рекомендованные специалистами.

Сейчас объем движения существенно повысился. В перспективе – полное восстановление.

В последние годы значительно увеличилось количество пациентов со сложными переломами. Выздоровление всегда идет непросто. В домашних условиях полное восстановление невозможно, а реабилитационные мероприятия, проведенные в отделении, дают положительный результат в 90% случаев.

Пациентка со сложным двухлодыжечным переломом восстанавливается в Рязанском кардиодиспансере Пациентка не могла самостоятельно передвигаться, пришла в больницу на ходунках в сопровождении мужа.

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