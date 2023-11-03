Пациент и водитель погибли в столкновении скорой с грузовиком

В Немецком национальном районе в ДТП с участием скорой помощи и грузовика 2 человека погибли, 2 получили травмы, сообщает прокуратура Алтайского края.
Авария случилась в 4 часа утра 3 ноября на трассе в районе села Гальбштадт. Скорая столкнулась с грузовым тягачом с прицепом. Погибли водитель и пациент медицинского автомобиля.
Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку состояния дороги, соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль.